Leva 22 anos por assassinar a mulher com um tiro na cabeça em Marco de Canaveses

Foi condenado a 22 anos de cadeia o homem que a 20 de junho do ano passado matou a mulher a tiro, no cabeleireiro que ela geria, em Marco de Canaveses. Toni Coutinho foi punido pelo homicídio qualificado de Cláudia Serra, 39 anos, violência doméstica e posse de arma proibida.





A decisão do Tribunal de Penafiel foi lida exatamente no dia em que fez um ano que a mulher foi assassinada. Toni Coutinho tem ainda de pagar 340 mil euros aos dois filhos que tinha em comum com a vítima - um deles menor de idade.