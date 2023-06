Diversão nas férias para toda a família: Adquira um jogo de tabuleiro na compra do Correio da Manhã

Primeiro jogo de tabuleiro a chegar às mãos dos leitores é a ‘Batalha Naval’, no sábado.





A partir de sábado, 24 de junho, vai estar disponível a ‘Batalha Naval’, o primeiro de quatro jogos de tabuleiro, que podem ser levados para qualquer lado. ‘4 em Linha’, ‘Adivinha Quem É’ e ‘Jogo da Glória’ chegam às mãos dos portugueses ao longo das próximas semanas.O psicólogo Paulo Sargento não tem dúvidas de que estas características vão beneficiar toda a família:

“São os jogos clássicos que nós, psicólogos, utilizamos em reabilitação neuropsicológica e em promoção cognitiva. Têm em si tarefas que fazem jus a uma série de funções superiores da nossa cognição e ajudam a exercitar. Promovem aptidões sociais para comunicar.”





O ‘timing’ para a iniciativa do CM não poderia ter sido mais bem planeado: “É brilhante do ponto de vista das férias. Torna-se possível cultivar a interação real entre pais e filhos”, acrescenta Paulo Sargento.



Basta preencher as cadernetas com cinco selos. A 24, 25 e 26 de junho será publicada a caderneta referente ao jogo da ‘Batalha Naval’ já com dois selos cada uma.