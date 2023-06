Facadas no peito lançam suspeita em Cantanhede

Corpo da vítima foi descoberto por moradores.

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um homem, de 60 anos, em Cordinhã, Cantanhede.



A vítima foi encontrada em casa, caída no quarto, com golpes no pescoço e no peito. O corpo foi descoberto por moradores.