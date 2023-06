Administrador de insolvência detido por desviar um milhão de euros

Polícia Judiciária realizou três buscas domiciliárias e 12 não domiciliárias, que decorreram em Odivelas, Palmela e Tavira.

Um administrador de insolvência foi esta quinta-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ) por crimes de peculato e branqueamento, tendo desviado um milhão de euros. Em causa estão atos praticados entre fevereiro e outubro de 2022.De acordo com a PJ, foram recolhidos indícios de que o homem apropriou-se "indevidamente de valores, entre o mais, pertencentes a uma Massa Insolvente que tinha o encargo de administrar, no montante de cerca de um milhão de euros".Na sequência da operação "Gota d'água" a Polícia Judiciária realizou três buscas domiciliárias e 12 não domiciliárias, que decorreram em Odivelas, Palmela e Tavira.Segundo a mesma fonte, o homem "terá recebido ajuda para a execução de operações de conversão ou transferência de vantagens resultantes dos crimes de investigação".A Polícia Judiciária vai continuar a investigação para apurar todas as condutas criminosas.