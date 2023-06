Papa declara irmã Lúcia venerável

Falta a confirmação de um milagre para que a vidente de Fátima possa ser beatificada e um segundo milagre para ser canonizada.

O Papa Francisco assinou esta quinta-feira o decreto que declara venerável a vidente de Fátima, irmã Lúcia de Jesus. A decisão foi tomada após reunião com o prefeito do dicastério para as Causas dos Santos e é o culminar da parte burocrática do processo de canonização da irmã Lúcia, que começou em 2008.A irmã Lúcia de Jesus faleceu a 13 de fevereiro de 2005, no Carmelo de Coimbra e, por pedido do cardeal Saraiva Martins, então responsável da Congregação para as Causas dos Santos, o então papa Bento XVI permitiu antecipar em dois anos o início da fase diocesana do processo de canonização.Ao fim de 15 anos e após a análise detalhada de um processo com mais de 15 mil páginas, a vidente de Fátima é declarada venerável, faltando agora a confirmação de um milagre para que possa ser beatificada e um segundo milagre para ser canonizada (declarada santa).Leia o comunicado na íntegra:"Com muita alegria comunicamos que o Papa Francisco recebeu em audiência Sua Eminência Reverendíssima o Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. Durante a Audiência, o Sumo Pontífice autorizou o mesmo Dicastério a promulgar o Decreto relativo às virtudes heroicas da Serva de Deus Irmã Lúcia de Jesus!A partir deste momento a Lúcia passa a ser reconhecida como Venerável.A etapa do processo que levou à aprovação deste Decreto, iniciou no dia 13 de outubro de 2022, com a entrega da Positio, no Dicastério para as Causas dos Santos, no Vaticano.Desde então, o conteúdo deste documento que tem cerca de 2000 páginas, dividido em 2 volumes, foi lido e estudado por 9 teólogos, que reunidos em Congresso o aprovaram por unanimidade, e cujos votos foram redigidos no documento Relatio et vota. Posteriormente, a Positio e a Relatio et vota foram apresentados a um grupo de Bispos e Cardeais, membros do Dicastério, tendo sido também aprovado por unanimidade. Por fim, o Prefeito do Dicastério, Card. Marcello Semeraro, foi recebido pelo Santo Padre.Com este novo passo no caminho rumo à santidade, a Venerável Lúcia de Jesus é reconhecida pela Igreja na prática heroica das virtudes, bem como na autenticidade do seu caminho espiritual.A sua presença tem sido cada vez mais experimentada e vivenciada por muitos como uma presença amiga e próxima, como uma poderosa intercessora junto de Deus.A Causa ganha, assim, um novo impulso, esperando-se agora um milagre que, uma vez aprovado, levará à sua Beatificação e, um outro que levará à Canonização. Pedimos a todos os que se sentem tocados pela Luz de Jesus que se reflete na sua vida, que a ela recorram com fé e confiança a fim de Deus nos conceder o tão desejado milagre."