Sons detetados na área em que desapareceu submarino Titan podem ser apenas "ruídos do fundo do oceano"

Os sons subaquáticos detetados na área em que desapareceu o submarino Titan são, possivelmente, "ruídos do fundo do oceano", revelou o contra-almirante John Mauger à Sky News. John Mauger afirmou que ainda há esperança de que o submarino possa ser encontrado.O navio transportava cinco pessoas quando perdeu a comunicação com os operadores turísticos, cerca de uma hora e 45 minutos depois de ter submergido. Foram enviados para a zona navios, aviões e embarcações subaquáticas de vários países.O robô de salvamento já chegou à zona de busca, mas o oxigénio do submarino terá acabado por volta das 12h00 desta quinta-feira.O submarino desapareceu no domingo no oceano atlântico, a cerca de 435 milhas a sul da Terra Nova, no Canadá, durante um mergulho de expedição para ver os destroços do Titanic.