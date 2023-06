Guarda costeira dos EUA diz que foram encontrados detritos perto do Titanic

Peritos estão a avaliar a informação.

A Guarda Costeira dos EUA avançou, esta quinta-feira, que foram encontrados detritos dentro da área de buscas do submersível Titan, na zona onde o Titanic naufragou, avança a Reuters.Os peritos estão a avaliar a informação.Os detritos foram encontrados por um veículo operado remotamente a partir de um navio canadiano.

Um outro robô de profundidade francês também está a realizar buscas no local.



Um submarino Titan, que transportava turistas milionários para explorar os destroços do ‘Titanic’, está desaparecido desde domingo no fundo do Atlântico Norte, 600 km a sudeste do Canadá.



O submersível Titan terá ficado sem oxigénio cerca das 12 horas desta quinta-feira.