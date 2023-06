Proteção Civil alerta para risco elevado de incêndio devido ao aumento das temperaturas

Prevê-se "a continuação de tempo quente e seco nas regiões norte e centro, destacando-se valores da temperatura máxima na ordem dos 40º C".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta quinta-feira para o elevado risco de incêndios em todo o território continental devido ao aumento das temperaturas e à diminuição da humidade atmosférica.

Com base em informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC afirma, em comunicado, que está previsto "para os próximos dias a continuação de tempo quente e seco nas regiões norte e centro, destacando-se valores da temperatura máxima na ordem dos 40º C, a partir de sexta-feira, no interior da região sul e na parte interior do Vale do Tejo, sendo no restante território acima dos 30º C".

Paralelamente, está prevista uma "diminuição gradual da humidade relativa durante as tardes, em especial nas regiões centro e sul, com fraca recuperação noturna" e "vento até 25 km/h do quadrante norte, a rodar para quadrante leste a partir de sexta-feira, soprando em regime de nortada a partir da tarde no litoral oeste e nas terras altas, onde será por vezes até 40 km/h".