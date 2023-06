Jovem de 18 anos desaparecido no rio Douro em Vila Nova de Gaia

Estão a ser realizadas buscas.

Um jovem com cerca de 18 anos está desaparecido junto à Praia do Areinho de Avintes, em Vila Nova de Gaia. O rapaz estava acompanhado com a namorada que ficou em apuros nas águas do Douro, a rapariga conseguiu salvar-se.No local estão a decorrer buscas com os Bombeiros Sapadores de Gaia, com 17 elementos, cinco viaturas e mergulhadores. Os Bombeiros de Avintes, o INEM e a capitania do porto do Douro também estão no local.O alerta foi dado às 17h13. A rua principal está cortada ao trânsito enquanto decorrem as operações.