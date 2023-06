Alunos do 3.º ano têm de devolver manuais

Após dois anos sem obrigação de devolver os manuais escolares para serem reutilizados, alunos do 1.º ciclo (1.º ao 4.º ano) voltam a ter de entregar os livros nas escolas, embora a medida se aplique apenas a quem frequentou o 3.º ano de escolaridade neste ano letivo.Numa informação enviada às escolas, o Ministério da Educação explica que no 1.º e 2.º ano não é preciso devolver manuais, enquanto o 4.º ano adota livros novos no próximo ano letivo e por isso também não haverá necessidade de devolução. Restam os cerca de 80 mil alunos do 3.º ano, que estão obrigados a devolver os manuais, tal como quase 1 milhão de estudantes do 5.º ao 12.º ano.

Os diretores avisam, contudo, que “a maioria” dos manuais do 1.º ciclo não estará em condições e deixam recados. “Os manuais do 1.º ciclo têm espaços para escrever, colorir e colocar autocolantes e ficam praticamente inutilizados para o ano seguinte. Tem de haver uma conversa séria entre o Ministério da Educação e as editoras para os manuais do 1.º ciclo serem reutilizados”, afirmou aoFilinto Lima, da Associação Nacional de Diretores (Andaep).