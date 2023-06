Oposição ataca Costa devido a escala polémica

António Costa foi atacado pela oposição por ter estado em Budapeste, na final da Liga Europa, ao lado do primeiro-ministro da direita conservadora e nacionalista, Viktor Orbán. Miguel Santos, do PSD, comentou que “cada um escolhe os amigos que quer”, apontando que “André Ventura também é amigo de Viktor Orbán” e foi apupado pela bancada do Chega, o único partido que defendeu o Governo húngaro, lembrando que este foi “eleito por dois terços dos votos”.Já Pedro Filipe Soares, do BE, lembrou as tragédias no Mediterrâneo com os migrantes e notou que “o primeiro-ministro tem criticado a extrema-direita, mas depois vai-se sentar ao lado de Viktor Orbán”, numa referência à política da Hungria em relação aos migrantes.

PAN e Livre também alinharam pelas críticas a Costa por ter estado com Orbán. Mas a isto o primeiro-ministro disse nada, referindo só que “a Europa precisa de migrantes, porque as situações demográficas são o que são, mas é do nosso interesse que seja uma migração regulada”.