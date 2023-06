Militar dos Comandos abandona coma e evolui favoravelmente

Nuno Marinho continua internado no Santa Maria, Lisboa. Respira autonomamente. Sofreu golpe de calor durante um corrida de 15 quilómetros.

Nuno Marinho, o militar do Regimento de Comandos, de 21 anos, que foi hospitalizados após sofrer um golpe de calor num exercício de 15 quilómetros no quartel da Carregueira, em Sintra, já saiu do estado de coma induzido.





Apesar de ainda se manter internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o militar “respira de forma autónoma”. “A evolução clínica é favorável”, disse aofonte oficial do Exército.

Enquanto decorre a investigação que o ramo das Forças Armadas levantou ao incidente decorrido na prova de Marcha-Corrida (Mar-Cor) com o recruta Nuno Marinho, o CM apurou que no momento em que o militar foi obrigado a abandonar o exercício estavam 22 graus de temperatura. MesmoA assim, o militar de 21 anos apresentava sintomas de golpe de calor e foi colocado em coma induzido por risco de falência de órgãos.





Os pais de Nuno Marinho, natural de Borba da Montanha, Celorico de Basto, vieram para Lisboa mal souberam do acidente com o filho e mantêm-se ao lado do jovem a aguardar a evolução do seu estado de saúde. Nuno é o segundo de três irmãos e é adepto da prática desportiva. Ao que o CM apurou, chegou a frequentar o curso de Ciências do Desporto, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.