Mulher morta à facada em Guimarães

Vítima foi encontrada com uma faca espetada no pescoço. O marido é o principal suspeito do crime.

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher de 62 anos, encontrada sem vida na madrugada desta sexta-feira, na casa em que reside, nas Taipas, em Guimarães. A vítima tinha uma faca espetada no pescoço e estava já sem sinais vitais, quando os meios de socorro chegaram ao local.



O cenário do crime indica que a mulher tenha sido atingida enquanto dormia. A faca utilizada tinha mais de 20 centímetros.





O marido da vítima, que deu o alerta à 1h00 da manhã, é o principal suspeito do crime. Estava alcoolizado à chegada dos operacionais. Foi detido pela Polícia Judiciária e vai ser presente a um juiz de Instrução Criminal.Ao que oconseguiu apurar, o homem também terá ligado ao filho a dar conta da morte da mãe.Os vizinhos e conhecidos da vítima revelaram-se chocados com a notícia. Disseram que desconheciam que o casal tinha problemas. Sabiam, no entanto, que os filhos não se davam bem com o pai.Ao local acorreram os bombeiros de Caldas das Taipas que removeram o cadáver para a morgue do hospital de Guimarães.O INEM também esteve no local com uma equipa de psicólogos.