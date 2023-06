Homem e mulher detidos por tentarem matar à facada duas pessoas durante discussão em Coimbra

Suspeitos agrediram e golpearam diversas vezes uma mulher, de 44 anos, e um jovem, de 25, com armas brancas, no passado dia 23 de maio.

Um homem, de 27 anos, e uma jovem, de 19, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos de tentarem matar duas pessoas em Coimbra após uma "acesa discussão". Os factos remontam ao passado dia 23 de maio, quando os agora detidos agrediram e golpearam as vítimas, uma mulher, de 44 anos, e um jovem, de 25, com armas brancas.

De acordo com um comunicado da PJ enviado às redações, os crimes aconteceram devido a conflitos antigos entre as respetivas famílias.

"Os suspeitos, após uma acesa discussão, partiram para agressões físicas, utilizando armas brancas, atingindo as vítimas com vários golpes que puseram em risco as suas vidas", pode ler-se no comunicado.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.