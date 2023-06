José Sócrates perde recurso e Supremo acusa-o de querer atrasar processo

Antigo primeiro-ministro pretendia afastar um coletivo de juízas da Relação.

Pelo segundo dia consecutivo, José Sócrates sofreu uma derrota judicial no âmbito do processo ‘Operação Marquês’. Desta vez, o Supremo rejeitou um recurso em que o antigo primeiro-ministro pretendia afastar um coletivo de juízas da Relação.

No acórdão, os juízes conselheiros arrasam o ex-governante. "Afigura-se-nos antes, conforme aludido na pronúncia das senhoras juízas desembargadoras e tem sido reiteradamente afirmado em processos similares no STJ, que com o presente requerimento, o arguido, como outros, pretende ilegitimamente protelar o regular andamento do processo, subvertendo as finalidades do regime garantístico e rigoroso nos seus efeitos com que o legislador dotou o incidente de recusa, tornando-o apto a assegurar que o processo não prossiga com juiz relativamente ao qual possam levantar-se suspeitas de parcialidade, logo que tais suspeitas se suscitem e até à decisão do incidente", lê-se no acórdão, a que o CM teve hoje acesso.