Mulher grávida encontrada morta num terreno em Borba

Cláudia Silva, de 35 anos, grávida de sete meses, foi encontrada morta ao final da tarde desta quinta-feira num terreno de Borba, Évora.O corpo foi descoberto no interior de um carro junto a uma zona que a mulher frequentava regularmente para apanhar orégãos. A vítima, morta à facada, apresentava ferimentos no pescoço, na barriga e nos braços. A arma também estava no local.A GNR esteve no local e passou a investigação para a Polícia Judiciária. As diligências terminaram esta manhã.A autópsia será determinante para apurar as circunstâncias da morte da mulher.