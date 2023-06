MP acusa dois membros dos Diabos Vermelhos por agressões a adeptos do Sporting

Agressões aconteceram junto às instalações da Torcida Verde, nas imediações do Estádio José Alvalade, em maio de 2021.

O Ministério Público (MP) acusou dois elementos da claque Diabos Vermelhos, afeta ao Benfica, do crime de ofensas à integridade física a dois adeptos do Sporting pertencentes à claque Torcida Verde, revelou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a nota divulgada na página online da Procuradoria da República da comarca de Lisboa, as agressões aconteceram junto às instalações da Torcida Verde, nas imediações do Estádio José Alvalade, em maio de 2021, "quando as vítimas se encontravam a arrumar os objetos comemorativos do Dia do Leão, que homenageou os adeptos do Sporting falecidos na época da pandemia de covid-19".

A acusação do MP refere que os dois arguidos, que estariam acompanhados de mais suspeitos que ainda não foram identificados, "deslocaram-se de carro até às imediações do Estádio José Alvalade, pararam junto aos ofendidos e agrediram-nos a murro e pontapé".

A investigação esteve a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e contou com o auxílio da Polícia de Segurança Pública (PSP).