O relato de quem já foi ao fundo do mar ver os destroços do Titanic

Tom Zaller descreve viagem inesquecível e "assustadora" ao fundo do mar.

um submarino desapareceu, com cinco pessoas a bordo, durante uma visita aos destroços do Titanic, no fundo do oceano Atlântico Norte, cerca de 600 quilómetros a sudeste do Canadá. Esta quinta-feira, a Guarda Costeira dos EUA confirmou a "implosão catastrófica" do submersível e a morte de todos os passageiros.

Visitar os destroços do Titanic é uma aventura inesquecível. Quem o garante é Tom Zaller, presidente e CEO da Imagine Exhibitions e produtor da exposição "Titanic: The Exhibition", que há 23 anos fez a viagem até ao fundo do mar para ver (e filmar) o túmulo aquático do transatlântico.Tom Zaller disse à AFP que a viagem aos destroços vai tornar-se cada vez mais fria e escura e descreve a expedição como "assustadora"."Quando se começa à superfície, está bem quente por dentro. Mas conforme se desce, fica frio", referiu Tom Zaller à agência de notícias francesa.A viagem de Zaller aconteceu há mais de duas décadas. "O submarino é uma esfera pressurizada de dois metros de largura", descreveu. "Há um assento de piloto no centro e dois bancos de cada lado, com três vigias. No topo há um portal de entrada, e quando se desce até ao interior do submarino, fechamo-lo por dentro e não há forma de voltar atrás. É um grande compromisso", acrescentou.O CEO confessou estar "apavorado" durante a viagem. Assim que o submarino começa a descer as águas azuis começam a ficar cada vez mais escuras. Durante cerca de duas horas e meia não há nada para ver. O submersível vai conservando toda a energia para a usar no fundo do mar."Quando se olha para fora do portal, está um pouco nublado. E quando se obtém a flutuabilidade, começa-se a viajar para a frente e passa por essa nuvem. Imagine passar por aquela nuvem e estar neste ambiente perfeitamente imóvel no fundo do oceano, sabendo que está a 3800 metros de profundidade e a ver um pedaço de destroços, um pedaço gigante do Titanic. Podemos ver uma chávena ou um bule de chá, a lateral do navio que ficou separada do resto da embarcação e a banheira do capitão Smith cheia de água", contou.Tom Zaller recorda que o submersível se trata de uma embarcação muito pequena e que fica a três quilómetros e meio de profundidade. Lembra-se de pegar numa câmara e começar a filmar. Quando voltou a ver o vídeo diz ter ficado "apavorado".O produtor conhece Nargeolet, que morreu no submersível Titan, assim como Rush, com quem esteve em contacto poucos dias antes da tragédia.Recorde-se que este domingo