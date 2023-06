Joe Biden engana-se e leva a mão ao peito durante hino indiano

Durante a visita do primeiro-ministro da Índia aos EUA, Biden protagonizou dois momentos que estão a gerar polémica nas redes sociais.

Joe Biden leva a mão ao peito durante hino indiano e dá a mão a Narendra Modi

O presidente norte-americano, Joe Biden, levou a mão ao peito durante o hino indiano e foi filmado a dar a mão ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na manhã de quinta-feira, durante uma visita do governante aos Estados Unidos da América. Os dois momentos estão a gerar polémica nas redes sociais.De acordo com o New York Post, Biden estendeu o tapete vermelho a Narendra Modi, que é primeiro-ministro da Índia desde 2014, no âmbito de uma visita de Estado para reforçar a aliança entre Washington e Nova Deli. Quando soaram as primeiras notas do hino indiano, "Jana Gana Mana", Biden levou a mão direita ao peito, mantendo-a nesse local durante cerca de 15 segundos. Depois, baixou-a lentamente, aparentemente reconhecendo que as bandas não estavam a tocar "The Star-Spangled Banner", o hino nacional dos EUA.Ao descer do púlpito, na passadeira vermelha, Joe Biden voltou a atrapalhar-se. O presidente dos EUA deu a mão a Narenda Modi, obrigando a mulher, Jill Biden, a colocar-se do lado direito do primeiro-ministro indiano, ficando este no meio dos dois."Ver o gesto de Biden fez-me rir, vejam como ele enrola a mão direita depois de perceber que é o hino nacional da Índia", refere um internauta nas redes sociais."O Biden acabou de perder o meu voto e o de muitos amigos meus", afirma outro utilizador.