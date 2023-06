Chefe do grupo Wagner acusa Moscovo de ataque e promete vigança

Ministério da Defesa russo nega as acusações.

Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, acusou esta sexta-feira Moscovo de destruir os seus soldados e prometeu acabar com a "maldade" da liderança militar.No seu canal de Telegram, o chefe de grupo Wagner disse que o "mal" da liderança militar russa "deve ser travado", garantindo que "aqueles que destruíram os nossos rapazes, que destruíram a vida de muitas dezenas de milhares de soldados russos, serão punidos""Peço que ninguém ofereça resistência", alertou.O Ministério da Defesa russo afirmou, em comunicado, que as acusações de Yevgeny Prigozhin "não correspondem à realidade e são uma provocação informativa".