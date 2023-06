Militar do curso de Comandos transferido para o Hospital das Forças Armadas

Nuno Marinho, de 21 anos, foi hospitalizado após sofrer um golpe de calor num exercício de 15 quilómetros no quartel da Carregueira, em Sintra.

O militar dos comandos que esteve em coma foi tranferido, esta sexta-feira, para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital das Forças Armadas. De acordo com um comunicado do Exército, "continua a evidenciar-se uma progressiva melhoria do seu estado de saúde".