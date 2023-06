Morreu Luís Aleluia, o eterno ‘Menino Tonecas’

Ator protagonizou várias novelas.

O ator Luís Aleluia morreu, esta sexta-feira, aos 63 anos, avança o progama da CMTV 'Noite das Estrelas'.



O eterno ‘Tonecas’ da série "As Lições do Tonecas" protagonizou várias novelas, na televisão portuguesa, como ‘Filha do Mar’ e deu vida a tantas outras personagens no teatro.