“A arte e a fé não podem deixar as coisas como estão”: Papa Francisco recebe artistas no Vaticano

200 artistas contemporâneos de todo o Mundo estiveram na Capela Sistina. Entre os convidados estiveram sete artistas portugueses.

Os “artistas são como os profetas”, “são aliados do sonho de Deus”. Foi com esta afirmação que o Papa Francisco recebeu esta sexta-feira, na Capela Sistina, no Vaticano, 200 dos artistas contemporâneos de todo o Mundo que mais se distinguem nas suas áreas, da música à arquitetura, da literatura às artes plásticas, da pintura ao teatro. Independentemente das suas crenças, ou ausência delas. Entre eles estiveram sete portugueses: José Luís Peixoto, Pedro Abrunhosa, Vihls, Joana Vasconcelos, Gonçalo M. Tavares, Marta Braga Rodrigues e Rui Chaves. O encontro marcou os 50 anos da Coleção de Arte Moderna dos Museus Vaticanos.





Num discurso marcado pelo simbolismo, o Papa enalteceu o papel da arte e dos artistas como “sentinelas”. “A arte e a fé não podem deixar as coisas como estão. A arte jamais pode ser um anestésico; dá paz, mas não adormece as consciências, mantêm-nas vigilantes. Ajudem a entrever a luz, a lançar a luz da esperança sobre as trevas do humano, do individualismo e da indiferença”.