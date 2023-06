Armando Evangelista esconde-se em camarote para evitar ira de adeptos após derrota

Treinador e equipa técnica tiveram de deitar-se no chão do camarote após a vitória do Goiás (sua nova equipa), no estádio do Vasco da Gama.

Armando Evangelista passou um dos maiores sustos da vida após o primeiro jogo à frente do comando técnico dos brasileiros do Goiás.Ainda sem poder estar no banco de suplentes por não ter o visto de trabalho, o treinador e a restante equipa técnica tiveram que se esconder num dos camarotes do estádio do Vasco da Gama.A derrota vascaína (0-1) precipitou a fúria dos seus adeptos, que quiseram invadir os balneários e camarotes para atacarem e destruírem tudo aquilo que lhes aparecesse à frente. A polícia teve mesmo de disparar para conter a multidão em fúria nas imediações do estádio São Januário.Nessa altura, o ex-técnico do Arouca e os seus adjuntos tiveram que deitar-se no chão do camarote, de onde assistiram ao jogo, para que não fossem agredidos por outros adeptos da equipa do Rio de Janeiro que ainda estavam no interior do recinto."Tememos o pior, foram confrontos muito feios e que em nada dignificam o que é o futebol", disse Evangelista ao jornal ‘Record’.O Goiás ocupa o 17.º lugar (11 pontos) do Brasileirão (primeiro posto que leva à despromoção), enquanto o Vasco é penúltimo com 6 pontos em 11 jogos realizados. O Botafogo, orientado por Luís Castro, lidera a classificação (ver Mais Sport).