Homem detido por agredir dois militares da GNR em Santo Tirso

Patrulha tinha sido acionada devido a uma ocorrência relacionada com violência doméstica.

Um homem, de 50 anos, foi detido pela GNR, esta noite de sexta-feira, em Santo Tirso, por agredir dois guardas durante uma diligência.A patrulha tinha sido acionada devido a uma ocorrência relacionada com violência doméstica.



O detido vai ser presente, na próxima segunda-feira, a um tribunal de instrução criminal pela suspeita do crime de resistência e coação sobre funcionário. No final, o homem irá conhecer as medidas de coação.