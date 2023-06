Marcelo deverá ir à inauguração de monumento de homenagem às vítimas de Pedrógão Grande

Marcelo Rebelo de Sousa deverá marcar presença na inauguração oficial do monumento de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, na próxima terça-feira, apesar de, inicialmente, não ter recebido convite para a cerimónia.Depois de o Presidente da República ter revelado por comunicado que só teve conhecimento da cerimónia pela comunicação social, o gabinete do primeiro-ministro transmitiu a Belém a sua disponibilidade para contar com Marcelo no evento. Só falta agora acertar uma hora que torne possível a presença de Marcelo. Isto porque o gabinete de António Costa marcou uma cerimónia oficial para as 17 horas, na sequência da polémica ausência do Governo na inauguração informal.

O Presidente estará nesse dia em Itália na reunião da COTEC Europa, com o Presidente italiano e o rei de Espanha, e osabe que a Presidência propôs que a inauguração se realize mais tarde, às 19 horas, para que Marcelo consiga chegar a tempo, o que deverá acontecer.