Ucrânia garante aos EUA que contraofensiva decorre como planeado

Ucranianos estão a preparar ataques na frente de combate até meados de verão.

O comandante-chefe do exército ucraniano, Valery Zaloujny, garantiu este sábado ao chefe do Estado-Maior norte-americano, Mark Milley, que a contraofensiva ucraniana contra as forças de Moscovo está a decorrer como planeado.

"Discutimos em pormenor a situação ao longo de toda a linha da frente. Falei-lhe da ofensiva e das ações ofensivas das nossas unidades. Informei-o que a operação está a decorrer de acordo com o plano", disse o general ucraniano em comunicado citado pela agência de notícias AFP.

A Ucrânia revelou na sexta-feira que está a preparar ataques na frente de combate até meados de verão, no âmbito da contraofensiva no leste e sul do país, onde pretende atacar mais rotas logísticas da Rússia.