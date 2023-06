Wagner recua e aborta avanço sobre Moscovo

Mercenários do Grupo Wagner tomaram este sábado a cidade de Rostov, no Sul da Rússia, e avançaram até cerca de 200 quilómetros de Moscovo, no mais sério desafio ao poder de Vladimir Putin em duas décadas. Yevgeny Prigozhin, líder dos revoltosos, diz que travou o avanço “para evitar um banho de sangue”, mas a inédita rebelião armada pode ter desferido um duro golpe na credibilidade de Putin e na sua capacidade para continuar a liderar o país.