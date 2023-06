Grávida vê marido ser baleado em Grândola. Homem abriu a porta de casa e foi atingido

Suspeitos estão em fuga.

Um homem, de 35 anos, foi morto a tiro durante a madrugada, em Grândola. O crime ocorreu por volta das 4h00 da manhã na Rua 25 de Abril, no Bairro do Isaías.Ao que oconseguiu apurar, a vítima abriu a porta de casa e foi baleada. A mulher, grávida de três meses, assistiu a tudo.Os suspeitos colocaram-se em fuga e ainda não foram identificados.No local estiveram os Bombeiros Grândola, a GNR e Viatura Médica de Emergência do Hospital do Litoral Alentejano. A companheira da vítima teve que ser levada para o hospital para receber apoio psicológico.O caso está sob a alçada da Polícia Judiciária.