Médio Pepê sondado pelo Sporting

Pepê, médio brasileiro que alinha no Grémio, foi sondado pelo Sporting. A noticia foi avançada este sábado pelo site ‘Globoesporte’, que adianta que as qualidades do jogador agradam ao técnico Rúben Amorim. O brasileiro de 25 anos, que já teve uma curta passagem por Portugal pelo Portimonense (2019), está neste momento a recuperar de uma lesão muscular mas tem como objetivo recuperar rápido para voltar ao nível do início da temporada, avança

Pepê é um médio-defensivo, posição em que o Sporting está carenciado, já que Manuel Ugarte vai ser anunciado nos próximos dias como reforço do PSG. Samyr Sabe, agente do jogador, terá reunido com representantes do Sporting nos últimos meses, mas garantiu à imprensa brasileira que a intenção de Pepê é terminar a época no Grémio, que ocupa o terceiro lugar do Brasileirão.

Com a saída de Ugarte, Amorim conta para o meio-campo com Morita, Daniel Bragança, Tanlongo e Essugo. O grego Sotiris tem contrato mas não deve integrar o plantel leonino na próxima temporada.