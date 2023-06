"Meio mundo te ama pai": Filhos de Luís Aleluia reagem à morte do ator

João e José agradeceram por todas as memórias que puderam partilhar com o progenitor.

Os dois filhos de Luís Aleluia deixaram, este sábado, mensagens de despedida ao pai nas redes sociais. João e José Aleluia, de 17 e 20 anos respetivamente, destacaram o amor que Portugal sentia pelo comediante e agradeceram por todas as memórias partilhadas com o progenitor."Pai, eu amo-te (...) Vou ser a melhor pessoa do mundo a partir de agora porque sei que gostavas que seguisse os teus passos", escreveu o João no Instagram. "É nestas alturas que se vê quem te ama e meio mundo te ama pai", rematou."Hoje é o pior dia da minha vida, mas sei que estás em paz. Vou usar tudo aquilo que me ensinaste para ser melhor", pode ler-se na publicação de José.Luís Aleluia, mais conhecido pela interpretação do "Menino Tonecas", foi encontrado morto em casa, esta sexta-feira. Tinha 63 anos.Foram várias as personalidades, tanto na área da cultura como da política, que prestaram as suas condolências à família do ator.A Casa do Artista, onde Luís Aleluia foi membro da direção, emitiu um comunicado que dizia que "o mundo das artes ficou mais pobre e estava de luto".Para além do papel de "Menino Tonecas", Luís Aleluia participou em várias novelas na televisão portuguesa e deu vida a outras personagens no teatro.