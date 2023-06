Bombeiros ameaçados com arma quando socorriam vítima em Famalicão. Suspeito partiu vidro de ambulância

Liga dos Bombeiros Portugueses fala numa "situação lamentável".

Um homem de 30 anos, detido pela GNR por violência doméstica e coação, sexta-feira, em Carreira, Vila Nova de Famalicão, ameaçou com uma arma os Bombeiros de Riba de Ave que socorreram a companheira.



A Liga dos Bombeiros Portugueses falam numa "situação lamentável".

O suspeito ainda partiu um vidro lateral da ambulância da corporação, quando a vítima estava no interior da viatura de socorro, a ser assistida às escoriações sofridas.



A Liga dos Bombeiros divulgou este caso, indicando que é uma situação "que se tem repetido e que atenta contra a integridade física dos bombeiros e a que as autoridades devem dar particular atenção".