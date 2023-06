Homem morre após incêndio e queda de balão de ar quente que pilotava em Inglaterra

Testemunhas afirmam ter visto uma bola de fogo e ouvido gritos.

Um homem morreu depois de o balão de ar quente que pilotava ter pegado fogo e caído em Worcestershire, um condado perto da cidade de Birmingham, em Inglaterra.Segundo a Sky News, o homem tinha cerca de 20 anos de idade e foi declarado morto no local após o acidente que ocorreu por volta das 6h20 locais (mesma hora em Portugal) deste domingo.Testemunhas disseram ter visto uma bola de fogo a sair do balão antes deste "cair como uma rocha" sobre algumas árvores perto de uma aldeia local.No local estiveram os bombeiros, os paramédicos e a polícia, mas não conseguiram salvar o piloto do balão, que acabou por morrer. O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB na sigla inglesa) confirmou que já está a investigar o caso.A agência disse em comunicado, citado pela Sky News: "Um acidente perto de Ombersley, Worcestershire, envolvendo um balão foi comunicado à AAIB esta manhã e estamos a enviar uma equipa para o local."O acidente aconteceu no mesmo fim de semana que o Primeiro Festival de Balões de Worcester. Um porta-voz do evento garantiu que o acidente nada teve a ver com o festival. "O festival terminou ontem à noite, não estava relacionado com o festival", disse.