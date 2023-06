Mais de 40 detidos numa parada LGBT em Istambul

Autoridades de Istambul e de várias outras províncias turcas proibiram todos os eventos LGTBI planeados para a Semana do Orgulho.

Mais de 40 ativistas dos direitos LGTBI foram este sábado detidos em Istambul numa parada do Orgulho, realizada apesar de proibições e forte presença da polícia na cidade turca, segundo os organizadores.

As autoridades de Istambul e de várias outras províncias turcas proibiram todos os eventos LGTBI planeados para a Semana do Orgulho, incluindo as marchas.

Os acessos aos locais tradicionais dos desfiles dos grupos LGTBI em Istambul, como a rua Istiklal e a praça Taksim, foram encerrados pela polícia e as paragens de metro próximas foram fechadas.