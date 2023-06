172 resgatados no Mediterrâneo desembarcam no porto italiano de Salerno

Entre os resgatados estão 55 menores não acompanhados.

As autoridades italianas revelaram este domingo que 172 pessoas resgatadas no Mediterrâneo, incluindo 61 menores, já chegaram ao porto de Salerno (Nápoles), após mais de um dia de navegação desde a zona de socorro.

Entre os resgatados estão 55 menores não acompanhados, bem como quatro crianças acompanhadas com idades compreendidas entre os três e os dez anos e dois bebés, que se encontram em boa condição de saúde, segundo informações avançadas pela agência de notícias espanhola EFE.

"Muitas crianças chegaram neste barco. Estamos a contar recebê-las todas da melhor forma possível dentro de alguns dias. Não basta ajudá-los na fase de desembarque, mas devemos seguir as suas trajetórias para lhes garantir um futuro melhor", disse a conselheira para as Políticas Sociais do Município de Salerno, Paola de Roberto, em declarações aos media locais.