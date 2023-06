Jovem de 20 anos esfaqueado após desacatos em bares de Loures

Agressão aconteceu na via pública na sequência de desacatos que começaram no interior de bares. Ninguém foi detido.

Um jovem, com cerca de 20 anos, foi esfaqueado quatro vezes, esta madrugada, em Loures, e foi transportado em estado grave para o Hospital de Santa Maria.



A vítima tinha três golpes nas costas e um na cabeça. A agressão aconteceu na via pública na sequência de desacatos que começaram no interior de bares ali próximos. Ninguém foi detido.