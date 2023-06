Ministra da Coesão Territorial foi rainha de marchas populares

Palavra dada é promessa honrada. Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, prometeu e cumpriu: este sábado, foi rainha nas marchas populares de Ponte de Lima, para celebrar o São João. Na vila mais antiga de Portugal, a governante desfilou com uma coroa de rainha, evocando D. Teresa, que atribuiu o foral a Ponte de Lima em 1125.





“Os membros do Governo deveriam participar mais em iniciativas destas para estarem junto do povo e sentir as pessoas”, disse Ana Abrunhosa ao Correio da Manhã. Sobre a sua participação no papel de rainha D. Teresa nas marchas, a ministra da Coesão Territorial garante que não é uma pessoa “ especial”. “Sou apenas uma figurante, como outras. Gosto de estar junto das pessoas”, referiu a governante.