Ladrão de blindados passeia mala com dinheiro

Um homem de 43 anos foi preso por um chefe da PSP de Almada que estava de folga, num restaurante McDonald's, quando passeava com uma mala com 38 mil euros. O suspeito ameaçou e injuriou clientes e chegou a agredir o polícia, a murro e pontapé. O dinheiro que transportava foi roubado de carrinhas de transportes de valores.