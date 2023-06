St. Juste promete ser reforço na equipa do Sporting

Jeremiah St. Juste aposta forte em ser na nova época o reforço que não conseguiu ser na temporada passada na equipa do Sporting. Segundo apurou o, o defesa-central holandês, de 26 anos, fez saber à estrutura do futebol que se sente capaz de estar à altura do grande desafio que é fixar-se como titular, sem estar dependente das constantes paragens motivadas por lesões.Saiba mais no Correio da Manhã