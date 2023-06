Homem esfaqueia ex-mulher e filha em Paredes

Filha, de 46 anos, está em estado grave. Agressor, que já matou um familiar, foi detido no local.

Um homem, com cerca de 70 anos, esfaqueou a ex-mulher, de 71 anos, e a filha, de 46 anos, na manhã desta segunda-feira, em Bitarães, Paredes. O agressor foi detido no local.O crime ocorreu pelas 9h00. A vítima mais nova está em estado grave no Hospital de Penafiel.Segundo apurou o, o agressor era suspeito de violência doméstica e já tinha ameaçado de morte a ex-companheira várias vezes. A mulher vive com a filha desde que se separou do homem, há cinco anos.O agressor foi detido no local pela GNR. O suspeito já cumpriu pena de prisão por matar um cunhado com uma enxada.A PJ assumiu a investigação e está na habitação realizar diligências.