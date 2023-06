Efeitos dos fogos do Canadá afetam os Açores e devem chegar ao continente nas próximas horas

Nuvem de fumo é constituída por particulas muito pequenas e por gases resultantes dos incêndios.

A nuvem de partículas de fumo dos incêndios do Canadá está a afetar as ilhas dos Açores desde domingo e deverá estender-se ao continente nas próximas horas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA diz que as concentrações destes poluentes são inferiores aos limites legais estabelecidos e, por isso, não deverão representar qualquer ameaça para a saúde humana.

Segundo o instituto, esta nuvem é "constituída por partículas muito pequenas e por gases (especialmente monóxido de Carbono) resultantes dos incêndios que durante as últimas semanas têm afetado o território do Canadá".