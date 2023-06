"Disponível e solidário": Sociedade Portuguesa de Autores manifesta pesar pela morte de Luís Aleluia

Nota destaca a presença em "telenovelas e em espetáculos por todo o país", além de recordar um homem de "excelente qualidade e simpatia".

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) lamentou a morte de Luís Aleluia, um "comediante, ator e autor" muito "disponível e solidário", num comunicado enviado às redações esta segunda-feira."Aleluia, que foi uma figura central na consolidação do projecto da Casa do Artista, também por ser um actor muito atento e solidário com os seus colegas, ganhou uma grande popularidade com 'As lições do Menino Tonecas'".A sociedade destaca a presença em "telenovelas e em espetáculos por todo o país", além de recordar um homem "de excelente qualidade e simpatia, sempre disponível e solidário com o público e com os colegas que muito o estimavam".Luís Aleluia morreu esta sexta-feira, em casa, com 63 anos.