250 pessoas retiradas de matadouro em Mafra após fuga de amoníaco

Dois indivíduos precisaram de receber assistência médica.

250 pessoas foram retiradas de um matadouro em Milharado, em Mafra, após ter ocorrido uma fuga de amoníaco, na manhã desta segunda-feira. Os bombeiros a levarem dois feridos para o hospital.A grande maioria dos trabalhadores foi dispensada e alguns ainda se encontram no exterior do local, onde esperaram durante a manhã para saber se poderiam voltar ao matadouro. O alerta foi dado pelas 10h20.Os bombeiros ainda estão no local para controlar a fuga. Mais de 50 operacionais, apoiados por 17 viaturas estiveram a apoiar a ocorrência.No matadouro está também a GNR.