Nuvem de fumo dos incêndios do Canadá já chegou a Portugal Continental

sta nuvem é constituída por partículas muito pequenas e por gases dos incêndios que têm afetado o Canadá."Esta nuvem não deverá afetar as populações abaixo dos 1100 m de altitude. No entanto, deverá causar uma redução de visibilidade e uma redução do brilho do Sol, bem como do tom azul do céu", diz o IPMA.

As partículas chegaram aos Açores este domingo e, esta segunda-feira, atingiram o continente na região Norte e Centro.