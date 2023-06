Roger Schmidt eleito como o melhor treinador da Liga

Alemão mereceu distinção de treinadores e capitães.

Roger Schmidt é o da #LigaPortugal!



• 34 jogos

• 28 vitórias

• 87 pontos conquistados

• Melhor ataque (82 golos marcados)

• Melhor defesa (20 golos sofridos)

Roger Schmidt levou a melhor sobre a concorrência e foi distinguido como o melhor treinador da Liga. Treinadores e capitães das equipas do primeiro escalão do futebol português elegeram o técnico do Benfica na sua época de estreia em Portugal.