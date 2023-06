Homicida sorri após esfaquear ‘ex’ e a filha no pescoço em Paredes

Agressor, que há 40 anos matou um cunhado com uma enxada e cumpriu pena, estava contente ao ser algemado.

O homem de 74 anos, conhecido pela alcunha de ‘o esganado’, planeou o crime ao pormenor. Ontem de manhã, esperou que a filha, de 46, chegasse do trabalho e, mal a viu, começou por dar vários pontapés no portão da casa, localizada ao lado da moradia onde vive com a ex-mulher, em Bitarães, Paredes. Aproximou-se depois dela e espetou-lhe a faca de cozinha no pescoço.Leia mais no Correio da Manhã