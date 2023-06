China inaugura maior complexo híbrido solar e hidroelétrico do mundo

Central fotovoltaica terá capacidade de geração de um milhão de quilowatts. Ponto mais elevado encontra-se 4.600 metros acima do nível do mar.

A China inaugurou o maior complexo híbrido solar e hidrelétrico do mundo, com capacidade de geração de um milhão de quilowatts, avançou na segunda-feira à noite o portal de notícias chinês Yicai.

A central fotovoltaica de Kela, ligada no domingo, é a primeira fase do complexo híbrido Lianghekou, situado no curso do rio Yalong, na província central de Sichuan, que irá já fornecer eletricidade à metrópole vizinha de Chongqing durante o pico de procura do verão.

A imprensa chinesa destacou que é também o projeto híbrido solar e hidroelétrico situado à maior altitude do mundo, já que o ponto mais elevado se encontra a cerca de 4.600 metros acima do nível do mar.