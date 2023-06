Jardineiro da base aérea de Beja faz espera à ex-mulher e tenta matá-la

Homem usou garrafa e uma faca.

Uma mulher de 41 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro, em Beja, na madrugada de domingo. O crime aconteceu por volta das 02h30.O agressor, de 47 anos, jardineiro na Base Aérea n.º 11 (Beja), fez uma espera à mulher no parque de estacionamento do Largo da Estação. A vítima estacionou o carro e ao dirigir-se a pé para casa foi surpreendida pelo homem, que a atacou com uma garrafa de cerveja partida, ferindo-a no abdómen.Saiba mais no Correio da Manhã