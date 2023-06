Líder do Grupo Wagner diz que “foi a sociedade que pediu a rebelião”

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, falou esta segunda-feira pela primeira vez desde que pôs fim à rebelião de sábado, durante a qual levou os efetivos do seu exército privado até às portas de Moscovo. Numa gravação de 11 minutos, Prigozhin negou que a intenção da marcha sobre a capital russa fosse derrubar o regime de Putin, mas fez novo desafio ao poder do Presidente russo ao dizer que “foi a sociedade que pediu” a revolta da Wagner.Saiba mais no Correio da Manhã