Julgamento que decide direitos políticos de Bolsonaro entra na fase final

O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que decide sobre a inelegibilidade para os próximos oito anos do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro entra esta terça-feira na sua fase final.

O segundo dia de julgamento agendado para as 19h00 (23h00 em Lisboa) será marcado pela leitura da decisão do relator, o juiz Benedito Gonçalves e possivelmente a votação de alguns dos sete juízes que compõe o organismo máximo da justiça eleitoral do país.

De seguida, ainda que a votação só deverá ser concluída na quinta-feira, votam os juízes Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do TSE.